Emeutes sur un vol « Easy Jet » entre Tel Aviv et Londres : la police britannique arrête plusieurs Juifs orthodoxes

Un groupe de Juifs ultra-orthodoxe s’est déchaîné ce lundi lors d’un vol de Tel Aviv à Londres, qui a refusé d’obéir aux instructions de sécurité dans l’avion. Selon divers rapports, les émeutiers ont refusé de siéger à côté d’une femme jusqu’à ce qu’ont leur trouvent des lieux alternatifs.

A l’atterrissage à Londres, la police britannique a arrêté plusieurs passagers venant tous d’Israël .

Rappel des faits : La Compagnie aérienne easyJet a confirmé l’émeute.

L’incident est survenu sur le sol EZY2084 de Tel Aviv à Londres. Selon la compagnie, un petit groupe de passagers se comportait de façon inappropriée, ils refusaient d’obéir aux instructions du commandant et les agents à bord. L’incident est survenu avant le décollage et pendant le vol, lorsqu’on a demandé aux passagers de s’asseoir selon les consignes de sécurité.

Mais, les juifs orthodoxes ont refusé : « C’était juste exaspérant », a déclaré un passager. « Ils ont harcelé les passagers et l’équipage qui a essayé de les calmer, mais sans succès. »

Un autre passager a dit que tout a commencé après l’un des Haredim a refusé de s’asseoir jusqu’à ce qu’il trouve un autre lieu. « Il se tenait debout pendant le vol. Il a refusé de s’asseoir jusqu’à ce qu’il trouve une chaise après qu’une autre femme lui a cédé la place afin qu’il puisse s’asseoir. Il n’a même pas remercié pour le geste. En général, ils devraient être polis, mais ils ont préféré perturber la tranquillité des autres passagers « .

Un des passagers a dit: «Ils ont harcelé le personnel en les appelant tout le temps et les intendants devaient faire des aller et retour plusieurs fois et un des steward a dit qu’il était en train de vivre, le pire vol depuis sa carrière de 11 ans… »

EasyJet a dit que la police attendait les passagers débarquant. « L’équipage de easyJet a informé la police qui a agit rapidement pour assurer la sécurité du vol et les passagers et l’équipage sans compromis » …