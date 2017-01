Embarras au sein de l’administration Trump : « Les Juifs ne sont pas les seules victimes de la Shoah »

Contrairement à Obama, Trump n’a pas mentionné les mots « Juifs et antisémitisme » dans sa déclaration à l’occasion de la Journée internationale du souvenir de la Shoah, et a dit seulement que « des innocents ont été tués » . L’orateur a laissé entendre que » d’autres ont été tués. »

Le nouveau gouvernement de Donald Trump a dû expliquer ce (dimanche), pourquoi il n’a pas mentionné les Juifs et l’ antisémitisme dans le communiqué officiel publié par la Maison Blanche ce vendredi.

Son explication a fait soulever des sourcils: le porte – parole du gouvernement, Hicks a déclaré à CNN: » En dépit des rapports des médias, nous considérons tous ceux qui ont souffert. »

L’orateur Hicks a ajouté sur le Huffington Post : « Il n y a pas seulement six millions de Juifs qui ont été assassinés dans la Shoah, mais aussi cinq millions de membres d’autres groupes, y compris les prêtres, les Tziganes, les handicapés physiques et mentaux, et d’autres ».

Lorsque CNN a demandé à Hicks si la Maison Blanche voudrait dire que Trump ne mentionne pas les victimes juives afin de ne pas nuire aux autres groupes qui étaient les cibles des nazis, Hicks a répondu: « Ce fut un honneur de poster un message à l’occasion de cette journée importante. »

CNN a noté que dans le message Trump a dit seulement « les victimes des nazis étaient innocentes » , une expression en contraste avec les déclarations émises par les présidents Barack Obama et George W. Bush.

Jonathan Greenblatt, de l’ADL a écrit sur Twitter: « La déclaration de la Maison Blanche à l’occasion du Jour de la Shoah manque le fait que six millions de Juifs ont été assassinés, mentionnant seulement des « innocents ». Il a écrit que la déclaration de la Maison Blanche ne mentionne pas les Juifs comme l’ont fait les anciens présidents.

Greenblatt a dit à CNN à propos de la réaction de la Maison Blanche, que les Nations Unies ont créé la Journée internationale de commémoration de la Shoah, non seulement à cause de la négation de la Shoah, mais aussi à cause du refus de nombreux pays à reconnaître la tentative d’Hitler d’exterminer les Juifs, et leur tentative d’attirer l’attention sur la souffrance de la Shoah, dans une «tentative de minimiser l’étendue de leur destruction des Juifs qui est une idée commune entre les mouvements nationalistes tels que la Russie et l’Europe de l’est», at-il dit.

La famille de son beau fils, Jared Kushner, aussi conseiller du président américain Donald Trump pour le Moyen Orient a connu la Shoah .

