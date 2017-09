Elor Azria sauve la vie de deux soldats dans sa prison militaire

L’ancien combattant de l’unité Kfir Elor Azria qui a tué un terroriste à Hébron et envoyé à la prison, a sauvé la vie de deux soldats en prison. Les choses ont été racontées par Victor Azria, l’oncle d’Elor.

Victor Azaria: ‘Lors d’une visite de la famille dans la prison 4 où se trouve Elor, un militaire s’est tourné vers le père d’Elor et lui a dit:’ Votre fils est un héros ‘, et a commencé à dire que cette semaine, Elor a sauvé deux soldats qui ont perdu connaissance.

En tant qu’infirmier au sein de Tsahal, le jeune homme n’a pas perdu le contrôle, même si tout le personnel avait paniqué. Elor leur a donné un traitement professionnel, et les a évacués.

Victor a poursuivi en disant: ‘Quand Elor a été interrogé par son père Charlie, il a répondu modestement:’ Les soldats ne se sont pas bien sentis et je les ai aidés avec un traitement ‘. C’est le véritable Elor et non comme tout ceux qui ont essayé de le faire passer pour ce qu’il n’était pas. ‘

En effet, beaucoup de personnes ont polémiqué sur le statut ou pas de « héros » concernant Elor… sans imaginer être à sa place ce jour de Pourim à Hévron…