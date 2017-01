Elor Azria : Les Procureurs de Tsahal proposent un accord en échange de l’abandon de l’appel de sa condamnation

Les procureurs militaires de Tsahal envisageraient un accord de détermination de la peine à la famille du Sgt. Elor Azaria en échange de l’abandon de l’appel de sa condamnation sur une accusation d’homicide involontaire.

L’affaire a traîné pendant des mois devant le public, dans un cirque médiatique qui a déchiré la société israélienne.

Azaria a été reconnu coupable par un tribunal militaire, ce mercredi dans un procès qui a exaspéré de nombreux citoyens du pays dans une frénésie d’indignation contre l’ensemble des juges et des hauts gradés de Tsahal, ce qui a incité à améliorer la sécurité autour des juges.

Pour rappel, le soldat a tué un terroriste arabe qui était déjà blessé et couché sur le sol après avoir poignardé un soldat israélien à Hébron.

Abdel Fattah el-Sharif et un second terroriste avaient mené une attaque contre un groupe de soldats israéliens qui ont été déployés dans la ville de Judée en Mars 2016. Le deuxième attaquant a été abattu et tué immédiatement.

Mais el-Sharif était couché blessé sur le sol lorsque Azria se dirigea vers lui, après qu’un soldat de son unité a été blessé par des coups de couteau. Azria s’est tourné vers el-Sharif et a tiré dans la tête à courte distance.

Il fait face à une peine dès ce mois de juillet allant jusqu’à 20 ans de prison, ce qui a profondément divisé la société israélienne.

Les législateurs israéliens des deux côtés du spectre politique ont appelé à un pardon, et les avocats de Azria ont dit qu’ils allaient faire appel de la condamnation.

Si la famille opte pour cet accord avec Tsahal, Azaria servira une peine de prison beaucoup plus courte, mais selon un rapport sur le canal 2, il va certainement faire un peu de temps en prison.

On ne sait pas si oui ou non il serait admissible à une demande de pardon dans de telles circonstances.

Un autre fait grave, le parquet militaire a attendu ces derniers mois pour décider de l’affaire Azaria avant de décider de déposer des accusations contre d’autres combattants de Tsahal de l’unité Kfir, impliqués dans la mort de Palestiniens, y compris des terroristes, dans la dernière année.

Parmi ces soldats, l’un d’entre eux pourrait craindre une condamnation pour homicide involontaire pour avoir tué un palestinien désarmé à Silwan lors d’émeutes contre l’armée de Tsahal.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander