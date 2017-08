VIDÉO | Soirée émouvante entre Elor Azria et sa famille avant son entrée en prison aujourd’hui

L’ancien soldat israélien Elor Azria devrait entamer la prison mercredi pour commencer à purger une peine de 18 mois pour homicide involontaire.

Le tribunal militaire des FDI a décidé mardi de rejeter la demande d’Azria de reporter son entrée en prison, dans l’attente d’une décision sur sa demande de pardon par le chef d’état-major général de l’armée israélienne, le lieutenant général. Gadi Eizenkot.

Azria a été reconnu coupable en janvier d’un homicide involontaire coupable et condamné en février à 18 mois de prison pour avoir tué un terroriste déjà blessé qui, un peu plus tôt, avec un complice avait agressé un autre soldat israélien à Hébron. Le complice avait été abattu et tué; Le terroriste blessé a été neutralisé par un coup de feu d’un autre soldat de l’armée israélienne avant que le soldat Azria soit arrivé sur les lieux.

L’affaire a soulevé d’importantes questions sociales et éthiques dans la société israélienne, dont la majorité est composée de civils qui ont grandi et ont servi dans les forces de défense israéliennes à un moment donné de leur vie. Beaucoup ont estimé que Azria avait agit pour éviter une autre attaque suite au port d’un manteau par le terroriste lors d’une journée pourtant ensoleillée, avec le soupçon de porter un gilet de kamikaze sous ses vêtements, et se révélant une menace constante sur les lieux.

Il y a eu de nombreux cas de ce genre dans le passé – y compris récemment au mont du Temple, où un terroriste qui a été abattu et supposé être « neutralisé », s’est couché sur le sol, et qui a soudainement attaqué une seconde fois et tirer avec son arme vers les policiers israéliens qui ont payé le prix fort par un décès.

Une veillée privée a été organisé hier soir pour le jeune homme avant son entrée aujourd’hui dans la prison militaire pour une durée de 18 mois :

אלאור אזריה נפרד ממשפחתו ומחבריו, לפני כניסתו המתוכננת לכלא הצבאי מחר בבוקר @OrHeller pic.twitter.com/qwMZlyyZ0c — חדשות 10 (@news10) 8 août 2017