Pour Elie Kling, le directeur de la Hemdat Hadarom la mention « héros d’Israël » (Azria) doit être pesée …

Elie Kling est une personnalité connue et respectée , dans l’enseignement francophone en Israël, il dirige la Mehina francophone pour jeunes filles, à Hemdat Hadarom dans le sud du pays.

Il a réagi sur sa page Facebook, en demandant de signer une pétition pour le soldat Elor Azria » sans pour autant être obligé de le qualifier de » héros d’Israël ».

Est ce une vrai question et une vrai demande ? Ou juste un moyen de lancer un débat sur le statut de « héros » sur le soldat qui depuis des mois a vécu l’enfer pour avoir tué un terroriste avec encore du sang sur ses mains ?

Le fait de dire que Elor n’est pas un héros, n’est pas nouveau, le Ministre de la défense de l’époque, Moshé Yaalon a aussi mentionné à plusieurs fois que Elor n’étais pas un héros, mais de plus avait agi comme un membre de Daesh…les conséquences furent tragiques, le ministre perd son poste et se fait remplacer rapidement par Liberman avec le mécontentement de nombreux israéliens et politiciens.

Mais ce qui est gravissime aujourd’hui, est qu’au lendemain de la condamnation du soldat entraînant un jour noir pour Israël (84 % des israéliens sont pour l’amnistie du soldat) , la solidarité (ou la discrétion en cas de désaccord ) est attendue au sein du peuple juif et surtout par les représentants éducatifs et sionistes.

Alors aujourd’hui, est-ce le moment de se poser la question si ce soldat est un héros ou ne l’est pas ?

La question, la plus importante aujourd’hui, c’est se dire que nous sommes tous sur le même bâteau, car tous nos enfants devront servir l’armée, et vivre la vie d’un soldat de 18 ans avec ses hauts et ses bas…et c’est cela qu’il ne faut pas oublier.

Aujourd’hui, c’est l’appel à la solidarité de tous, car le cas Azria peut mettre en péril la sécurité de notre pays, tant par cette révolution qui se prépare par de nombreux soldats qui n’approuvent pas ce verdict, mas aussi le renforcement de la gauche israélienne et des palestiniens qui ont appelé ce jour, un jour de victoire. Zoabi a dit que Azria n’est pas le seul tueur, les autres (soldats) le sont aussi….

Pour la famille du terroriste ce n’est pas assez , il faut que le jeune soldat soit jugé à la cour internationale de la Haye….qu’en sera t’il pour nos autres soldats ?

Comparer ce soldat avec des grandes figures de Tsahal, comme le frère de Netanyaou, ne sert à rien, car ce soldat n’a pas cherché à devenir un héros, il a juste agit devant un gauchiste de Btselem qui l’a filmé et l’a piégé….

Pour Elie Kling, il est important de ne pas dire que tous les soldats sont des héros :

» Si chacun des centaines de milliers de soldats qu’a formes tsahal depuis sa création est un héros, alors comment devrions-nous qualifier les yoni netanyahou, royi klein et autres avigdor kahalani? des super heros? Il faut rester sensible au sens des mots. C’est comme ceux qui qualifient de gaon chaque rabbin qui donne des cours de thora et dont la barbe depasse 12 centimetres… N’est ce pas deprecier et manquer de respect aux vrais gueonim? Eleor, au vu du contexte et de la scandaleuse prise de position du ministre de la défense qui l’a condamne publiquement avant même le début du procès, a droit a des circonstances atténuantes . De la a en faire un héros…. »

Aujourd’hui nous sommes tous des soldats d’Israël, chacun à son niveau . Sacrifier trois ans de la vie de notre enfant pour protéger vos écoles, vos bureaux et vos maisons, est suffisant pour avoir le titre de héros.

Pour ceux qui veulent signer la pétition :C ICI

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander