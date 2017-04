Élections en France | Le résultat est imprévisible : près de 40% ne savent pas pour qui voter

Quatre jours avant le premier tour des élections présidentielles en France, le résultat reste imprévisible. L’écart entre les quatre principaux candidats : Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon reste faible : seulement 6% à 7%. Un petit écart face à une énorme proportion d’hésitants qui selon diverses estimations se compte entre 25% à 35%.

Selon le dernier sondage , publié mardi soir, Macron aurait 24% des voix. En deuxième place Marine Le Pen, avec 23%. Fillon a augmenté d’ un demi point à 18,5%, repoussant à la troisième position le candidat de l’extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon (18%).

Les observateurs estiment que ce candidat est en forte hausse depuis ces dernières semaines, car Jean-Luc Mélenchon a contribué à la mobilisation du droit électoral. Surtout chez l’ancienne génération de français où 36% des personnes de plus de 65 ans voulaient voter Fillon, contre 34% il y a deux semaines.

Cette partie de l’électorat considéré comme plus stable sont les personnes âgées avec plus de diligence pour accomplir leur devoir civique. Mais même parmi les jeunes (moins de 35 ans) la cote de Fillon est passé de 6% à 10% suite au travail compétent de son équipe dans les réseaux sociaux. Dans les centres urbains, la majorité des jeunes se dirigent vers Macron, et dans l’arrière-pays rural , les électeurs ont une préférence pour Marin Le Pen et Fillon.

Le fait que Le Pen sera avec de grandes chances au second tour, le combat principal sera donc entre Macron et Fillon. Celui qui gagne ce combat, apparemment, deviendra le président. Selon les sondages, l’un et l’autre gagnera le leader du « Front national » au second tour.

Mais le résultat de cette bataille est imprévisible, bien que Macron a plus de chances, beaucoup de français ne peuvent pas pardonner l’escroquerie soupçonné à l’emploi à temps partiel de Fillon pour sa femme et ses enfants.

Selon le sondage d’hier, 56% des personnes interrogées ont déclaré ne pas vouloir voter pour lui. A propos Macron, le taux est de 33%.

D’autre part, le plus grand nombre d’électeurs indécis est dans le camp du Macron et il n’y a que 52% qui ont tout à fait confiance dans leur choix, alors que Fillon a un quota de 71%.

« J’ai fait mon choix et je ne le changerai pas » selon 53% des répondants.

25% ont dit qu’ils ont une préférence, mais le choix final n’est pas fait.

11% ne savent pas qui choisir entre 2 ou 3 candidats.

6% ne savent pas si ils iront aux urnes.

3% n’ont pas eu une idée pour qui voter.

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes