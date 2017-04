Élections françaises : la droite et la gauche absente apres la victoire de Macron et Le Pen au premier tour

Les résultats ont été devoilés et Macron avec 23 % sera au coude à coude contre Marine Le Pen avec 22 % au premier tour.

Comme les autres parties feront bloc contre l’extrême droite, la candidate aura du mal à faire face.

Macron semble deja sur son siège de président le plus jeune de la république française.

Hamon du parti socialiste a deja fait appel à voter Macron.

Le premier ministre à voter pour Macron.

François Fillon assume cette défaite et apelle » à ne pas se disperser et choisir le mieux pour le pays en ne choisissant pas le Front National au second tour car l’extrémisme ne peut qu’apporter le malheur sur la France. »

Marine Le Pen remercie ses électeurs et dit que » ce résultat est historique et celui d’un peuple qui relève la tête. ..et annonce que ce grand debat va commencer et débuter la fin de l’imigration de masse et pour la securite du pays car l’héritier de François Hollande ne fera rien car je suis la candidate du peuple et je les appelle pour la survie de la France. »

