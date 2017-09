Elections | 67% des palestiniens ne veulent pas d’Abbas, se tournant vers Haniyeh

Selon le dernier sondage mené par le Centre palestinien pour la recherche sur les politiques et les enquêtes (PSR) dans l’Autorité palestinienne et la bande de Gaza du 14 au 16 septembre 2017, une majorité écrasante du public de l’AP et de Gaza s’inquiète de l’avenir de leurs libertés.

« Cette perception dominante semble être motivée par l’augmentation récente des incidents dans lesquels des journalistes et des militants ont été arrêtés, par le décret présidentiel récemment annoncé promulguant une loi sur la cybercriminalité et par le gouvernement qui a proposé des modifications à la loi de la magistrature. Une large majorité estime que les Palestiniens ne peuvent pas critiquer l’Autorité palestinienne sans peur. En fait, la moitié du public croit que l’AP est devenu un fardeau pour le peuple palestinien « , affirme le PSR.

L’utilisation d’un échantillon sur 1270 adultes interrogés face à face dans 127 endroits sélectionnés au hasard, avec une marge d’erreur de 3%, l’enquête conclut que les palestiniens sont «s’inquiéter de l’avenir des libertés, ainsi que les préoccupations concernant les mesures prises par l’AP contre la bande de Gaza, et pourrait être responsable de l’augmentation de la demande de démission de […] Abbas et du déclin de sa popularité par rapport au candidat présidentiel du Hamas, Ismael Haniyeh. En effet, si les élections présidentielles se tenaient aujourd’hui, Haniyeh gagnerait contre Abbas.

Les résultats du sondage indiquent également une baisse du soutien au Fatah, en particulier dans la bande de Gaza où le Hamas est plus populaire. La popularité de Fatah dans la bande de Gaza s’établit à 28%, contre 40% il y a neuf mois seulement. Et les Gazaouis qui soutiennent encore le Fatah transmettent leur fidélité à Mohammad Dahlan, dont la popularité chez les habitants de Gaza a plus que doublée au cours des neuf derniers mois, de 9% à 23% aujourd’hui. Dans la PA, sa popularité reste inférieure à 1%. Dans l’ensemble, PA Fatah reste plus populaire que le Hamas.

Ce sont les résultats du PSR concernant les élections présidentielles et parlementaires.

67% du public veut qu’Abbas démissionne alors que 27% veulent qu’il reste au pouvoir. Il y a trois mois, 62% disaient vouloir qu’Abbas démissionne. La demande de démission d’Abbas s’élève à 60% dans l’AP et 80% dans la bande de Gaza. Il y a trois mois, la demande de démission d’Abbas était de 55% dans l’AP et de 75% dans la bande de Gaza.

Si Abbas ne se présente pas dans une nouvelle élection, 35% préfèrent voir Marwan Barghouti le remplacer, tandis que 21% préfèrent Ismail Haniyeh ; Mohammad Dahlan 9% (1% dans l’AP et 23% dans la bande de Gaza); Mustapha Barghouti (5%) ; et Khalid Mishal et Rami al Hamdallah (4% chacun).

Le niveau de satisfaction avec la performance d’Abbas s’élève à 31% et l’insatisfaction à 65%. Le niveau de satisfaction avec Abbas s’élève à 38% dans l’AP et à 21% dans la bande de Gaza. Il y a trois mois, la satisfaction pour Abbas était de 34% (39% dans l’AP et 24% dans la bande de Gaza).

Si les nouvelles élections présidentielles étaient tenues aujourd’hui avec deux candidats, Ismail Haniyeh et Mahmoud Abbas, les premières recevraient 50% et les 42% des suffrages (contre 45%, il y a trois mois). Dans la bande de Gaza, Abbas recevait 36% des voix (comparé à 39% il y a trois mois) et Haniyeh recevait 62% (contre 55% il y a trois mois). Au sein de l’AP, Abbas reçoit 45% (contre 50% il y a trois mois) et Haniyeh 42% (contre 40% il y a trois mois).

Si les élections présidentielles étaient entre trois candidats : Mahmoud Abbas, assassin de masse et le condamné Marwan Barghouti et Ismail Haniyeh, Abbas recevrait 20%, Barghouti 43% et Haniyeh 33%. Si les élections présidentielles étaient entre deux : Marwan Barghouti et Ismail Haniyeh, Barghouti recevrait 59% et Haniyeh 36%.

Si de nouvelles élections législatives avaient eu lieu aujourd’hui avec la participation de toutes les factions, 63% disent participer aux élections. Parmi ceux qui participeraient, 29% disent qu’ils voteraient pour le Hamas et 36% diront qu’ils voteraient pour le Fatah, 10% voteraient pour tous les autres tiers combinés et 25% seraient indécis. Il y a trois mois, le vote pour le Hamas était de 29% et le Fatah à 39%.