Elbit présente le dernier système de mortier autonome pour les véhicules de combat légers

Elbit Systems présentera sa dernière version du système de mortier Spear – Spear MK2 – lors de la 2ème Conférence internationale sur la guerre terrestre et la logistique à Latrun, Israël (16-18 mai).

Le Spear MK2, une version améliorée du système de mortier Spear éprouvé sur le plan opérationnel, est un système de mortier modulaire entièrement autonome de 120 mm. La dernière version de Spear a une capacité de réduction de recul élevée, tout en n’altérant pas le système de mortier Cardom et l’efficacité bien connue de Spear.

Le système de mortier est facilement installé sur une variété de véhicules de combat légers permettant l’agilité et la performance des opérations tactiques.

Le système amélioré offre une meilleure connaissance de la situation, une couverture de zone plus large, un déploiement rapide et une activation autonome ou manuelle nécessitant seulement deux à trois membres d’équipage.

Le système de mortier est déployé et opérationnel dans un délai de soixante secondes et est équipé d’un système de commande et de contrôle assurant la gestion des champs de bataille et les capacités de sensibilisation de la situation, la hiérarchisation des missions de tir et le suivi des tâches du personnel.

