Elbit obtient un contrat avec les Etats Unis pour développer les affichages panoramiques du cockpit des avions de combat F-35

Elbit Systems of America, LLC, a annoncé jeudi qu’il a obtenu un contrat par Lockheed Martin Aeronautics pour développer un affichage de poste de pilotage à remplacer sur l’avion de combat F- 35. Le contrat de développement est la technologie Refresh 3, permet l’affichage panoramique du Cockpit.

L’avion Amérique F-35, comprend déjà des amplificateurs de puissance, les structures et le travail de soutien logistique. En outre, Elbit Systems of America, ainsi que Rockwell Collins, fournit également le système d’affichage monté sur casque F-35, par le biais de leur joint-venture Rockwell Collins ESA Vision Systems (RCEVS).

Ces efforts renforcent Elbit Systems de la position de l’Amérique en tant que fournisseur leader de solutions d’interface pilote et poste de pilotage intelligents avancés qui aident à améliorer la situation et permet au pilote une prise de conscience et l’efficacité de la mission.

Raanan Horowitz, président et chef de la direction, Elbit Systems of America a affirmé dans un communiqué que sa société « continue de démontrer que nous sommes un partenaire de confiance très capable pour le programme F-35. Nous nous engageons à assurer le succès de nos clients et les pilotes qui dépendent de notre équipement pour accomplir leur mission. »

Elbit Systems of America et sa société mère, Elbit Systems Ltd., ont des décennies d’expérience dans le domaine militaire et la conception avionique commerciale , le développement et la production. La société offre une gamme d’écrans afin d’améliorer la sensibilisation et l’efficacité de la mission de la situation du pilote. Les solutions de la société comprennent:

– La configuration d’un design mince, léger et un affichage dans une variété de tailles avec une interface pour l’utilisateur intuitive et des écrans tactiles de haute définition.

– Smart écran permet un traitement complet et des capacités d’interface, y compris la cartographie numérique intégrée et une haute définition de l’affiche avec un grand champ de vision .

– La capacité de lunettes de vision de nuit

– La capacité de formation virtuelle embarquée.

