Elbit fournira l’équipement pour la Marine du Brésil

Elbit Systems Ltd. a annoncé aujourd’hui qu’elle a remporté un contrat avec l’Armée de la marine du Brésil pour la fourniture de systèmes TIC avancés, dans le domaine de la guerre électronique, la radio et les communications. Le contrat avec les actifs financiers s’élève à 40 millions de $, et sera réalisé sur deux ans.

Le contrat fournira des systèmes et des capacités opérationnelles de pointe, dont une variété d’applications des systèmes de gestion de combat, les systèmes de télécommunications, l’artillerie, la dernière génération de l’uniforme TIC du soldat. Une formation est incluse, afin d’augmenter de manière significative l’efficacité opérationnelle du Corps des Marines de l’armée du Brésil et ajuster ses capacités de gestion de combat avec un concept de combat le plus avancé.

Yehuda (Udi) Ward, PDG de Elbit Systems a déclaré: « Nous sommes fiers de ce contrat important qui fournira des systèmes de base clés à la marine du Brésil. Elbit Systems est un leader mondial dans les domaines des TIC, la guerre électronique et les communications radio, et nos systèmes sont basés sur des générations d’utilisation opérationnelle et éprouvée dans le monde par de nombreux clients. Je crois que cette solution unique conduira à d’autres projets dans le Corps des Marines de l’armée du Brésil, ainsi que pour d’autres clients ».