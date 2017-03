Eilat va doubler de superficie avec 18,372 nouvelle unités de logement et 6930 chambres d’hôtel supplémentaires

EILAT s’agrandit, depuis l’approbation du gouvernement et l’Autorité des Terres d’Israël concernant un accord avec la municipalité d’Eilat, permettant de doubler la superficie de la ville côtière.

Un nouvel accord, permettra la construction de 18,372 nouvelles unités de logement qui seront construites dans neuf nouveaux quartiers. Mais aussi le développement de la bande côtière d’Eilat, la création d’un complexe sportif international, des parcs urbains, la mise en place d’un système de pointe pour le recyclage des déchets et le développement des infrastructures de transport.

Le tourisme sera aussi la cible de cet accord avec 6930 nouvelles chambres d’hôtel et sans oublier de nouveaux emplois et des attractions et une zone touristique de 146,268 m².

A ce stade, aucune limite de temps n’a été instaurée jusqu’à la fin des travaux.