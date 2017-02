Eilat : Quatre roquettes ont été tirées ce soir (mercredi) à Eilat de la péninsule du Sinaï. Le Dôme de fer activé.

Deux alarmes ont secoué la ville méridionale de Eilat vers 23h00. Pas moins de quatre roquettes ont été tirés depuis la péninsule du Sinaï. Une a explosé dans un champs et trois ont été interceptées par le Dôme de Fer. Il n’y a pas eu de victimes ni de dégâts.BH.

Selon un resident de Eilat :

«Nous avons commencé à courir, les touristes ne comprenaient pas ce qui se passait. »



L’armée a déclaré que trois roquettes ont été interceptées par le Dome de fer, et l’une a explosé dans un champ .

Peu de temps avant, Tsahal a attaqué une position militaire syrienne en réponse à des tirs d’obus suite aux combats internes en Syrie dans les hauteurs du Golan. En outre il n’y a pas eu de victimes, ni de dégâts.

A 22h54, une alarme a sonné à Eilat. Les surfers sur Internet ont signalé des explosions. Chen, qui vit dans le centre-ville, a déclaré à Ynet: «J’étais dans la maison et tout à coup j’ai entendu les sirènes et les explosions. Ensuite, une autre alarme a retentit à nouveau et j’ai sentit deux explosions. Toute la maison tremblait… »

