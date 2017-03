Hot Telecom et Partner ont complété leur déploiement dans toute la station de la mer Rouge. Eilat devient la première ville en Israël avec un réseau cellulaire 4,5G LTE Advance.

La technologie améliore les performances du réseau, avec des vitesses de navigation sur Internet beaucoup plus rapides. Les utilisateurs disposant d’un appareil cellulaire approprié peuvent obtenir des vitesses d’environ 100 Mbps.

HOT Mobile a été la première société en Israël à annoncer la mise en œuvre commerciale de la solution et en retirera un avantage particulier, car son réseau est moins occupé. La solution technologique est obtenue en unifiant un groupe de fréquences de différentes zones.

Phi utilise des fréquences autour de 1.800 MHz et 2.100 MHz. Cela signifie que Partner et HOT Mobile commencent à créer un avantage technologique de marketing que les autres acteurs du marché ne pourront pas ignorer longtemps et devront appliquer eux-mêmes.

La société possède également près de 2.000 sites, le plus grand nombre de sites en Israël.

De ce qui est connu de Pelephone Communications Ltd., la réponse est susceptible de venir sous la forme de la solution MIMI 4X4 . Cette solution met à niveau la vitesse offerte dans les réseaux 4G de 30% en utilisant des multi-antennes pour la diffusion et la réception.

HOT Mobile a déclaré: «Eilat est la première ville avec un déploiement généralisé de 4 plus G, ce qui permet aux clients HOT Mobile de surfer à des vitesses supérieures à 100 Mbps. HOT Mobile est heureux d’offrir à ses clients l’expérience la plus rapide en Israël. Dans les prochains mois, nous allons continuer le déploiement dans les grandes villes d’Israël.»

