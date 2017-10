Les Égyptiens élargissent la zone tampon à la frontière de Rafah : Des dizaines de maisons démolies

Les Égyptiens élargissent la zone tampon à la frontière de Rafah d’environ un demi-kilomètre. Des dizaines de maisons ont été démolies et évacuées de leurs résidents. Sur la frontière égyptienne-gaza, cette phase se concentre sur la partie sud de Rafah, et ces derniers jours, 47 maisons ont été évacuées de tous leurs habitants.

Dans le cadre de cette troisième étape, la zone tampon sera élargie d’un demi-kilomètre et atteindra 1500 mètres, où aucune structure n’est trouvée et, bien sûr, toute la population de la zone a été relocalisée et devra trouver des maisons dans une autre zone.

L’image jointe et plus précisément la légende vient de l’un des résidents de la région. Les Egyptiens célèbrent la «victoire d’octobre» – la victoire sur Israël dans la première partie de la guerre de Yom Kippour de 1973 (pour une raison ou une autre, ils oublient toujours la fin de la guerre et ne se concentrent que sur ses débuts), mais l’image montre aussi ce convoi de dizaines de résidents égyptiens de Rafah expulsée de la zone frontalière en raison de la décision d’augmenter la zone tampon.