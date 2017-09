Effrayant | Il entre dans 19 centres commerciaux en Israel armé d’un couteau sans se faire attraper !

Nir Wolf | Une enquête menée ces dernières semaines dans 19 centres commerciaux du pays soulève des résultats inquiétants quant à la facilité d’entrer dans un centre commercial avec des armes ou des explosifs suspects dans le véhicule. Dans le cadre de l’enquête, qui sera publié vendredi dans le supplément ‘Shishavat’, nous avons essayé d’insérer un grand couteau de cuisine enveloppé dans un sac à travers les points de passage surveillés.

En même temps, nous avions une voiture avec une charge fictive stockée dans une boîte en carton dans le coffre. Le couteau n’a pas été détecté dans aucun des tests; Un seul gardien de sécurité était intéressé à voir le contenu caché dans la boîte. Le couteau n’a pas été trouvé dans un centre commercial. Les examens physiques aux portes n’ont pas non plus remarqué de couteau.

Dans la plupart des endroits, les gardes ont fait un coup d’œil rapide sur le sac, d’autres n’ont pas exigé de l’ouvrir, et dans certains cas, le magnomètre manuel n’a pas été utilisé lors de l’examen. Nous avons également trouvé plusieurs postes sans gardes. Un gardien de sécurité a déclaré: «Au cours des deux premiers mois, j’ai été plein de motivation et j’ai confronté les gens afin qu’ils me permettent de vérifier correctement leur sac, et aujourd’hui, je suis surpris que le manque de coopération. ‘

Les gardes de sécurité, qui pour rappel, gagnent le salaire minimum, se plaignent du mépris de leurs employeurs et des visiteurs.

Cet article n’a pas pour objectif de donner des idées aux terroristes qui ont une imagination grandissante de jour en jour pour attaquer, sans avoir besoin de cet article, mais surtout de prévenir cette faille et de prendre conscience que les gardes doivent recevoir un salaire mérité, car ils ont tous cette fonction de bouclier humain .

