Effrayant : Un arabe essayant d’entrer dans une maison à Néria filmé par les caméras de sécurité

Il y a deux jours, les résidents du yichouv de Néria dans la région de Benyamin ont été invités à rester à l’intérieur de leur maison et s’enfermer, par crainte d’une infiltration terroriste. Une vidéo de sécurité a enregistré près d’une des maisons un terroriste cherchant à entrer dans une maison. Le terroriste a ensuite remarqué la caméra et la détruite.

Cette alerte intrusion est malheureusement le quotidien des juifs de Judée Samarie, et la dernière date de deux jours où les forces de Tsahal et les agents de sécurité du Yichouv ont passé une nuit longue et tendue pour identifier les suspects dans le milieu de la nuit .

Vers 04h45 , des suspects ont été identifiés à Neria. Suite à l’identification il a été décidé de fermer toutes les entrées de la communauté et le personnel militaire a effectué une recherche dans la nuit jusqu’au matin, de peur d’autres infiltrations terroristes.

Les alarmes ont sonné dans la communauté pendant toute la nuit et juqu’au matin (hier) , les habitants effrayés ont été invités à rester à l’intérieur et d ne pas rester dans les synagogues. Seulement vers environ 7h40 , les forces de sécurité ont annoncé la fin de l’alerte et les résidents ont été autorisés à quitter leur foyer et commencer leur journée avec un petit retard.

