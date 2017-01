Efforts pour récupérer les corps de Hadar Goldin et Oron Shaul : Le cabinet de sécurité israélien ne rendra plus les corps des terroristes du Hamas

Le cabinet de sécurité israélien a décidé que les corps des terroristes du Hamas tués lors d’attaques contre les Israéliens ne seront pas retournés à leurs familles. Au lieu de cela, ils seront enterrés dans un cimetière pour les ennemis.

Le cabinet a pris la décision lors d’une réunion dimanche dans laquelle les responsables ont discuté des efforts pour récupérer les corps des officiers des FDI, Hadar Goldin et Oron Shaul, les deux soldats qui sont tombés à Gaza tout en combattant lors de l’opération Tsouk Etan en 2014. Les corps des deux soldats sont depuis détenus par l’organisation terroriste du Hamas.

Une déclaration publiée par le bureau du premier ministre plus tard dans la journée, a déclaré que le cabinet a travaillé sur les différentes stratégies pour la libération des corps des deux soldats, ainsi que deux autres Israéliens, Avraham (Abera) Mengistu et Hisham al-Sayed – avec des problèmes de santé mentale qui ont traversé la frontière vers Gaza, il y a plus d’un an et sont détenus dans l’enclave.

La décision prise par le cabinet suite à la publication d’une vidéo vicieuse par le Hamas ce week-end, se moquant d’Israël et des parents d’un des soldats, avec la musique d’un jeu de berceuse en arrière-plan.

Le visage de Hadar Goldin a été retouché par le groupe terroriste sur un terroriste représentant un prisonnier.

Le visage du Premier ministre Benjamin Netanyahu a été retouché à l’image d’un second terroriste habillé comme un clown, dépeint comme un visiteur du prisonnier qui souffla les bougies sur un gâteau d’anniversaire, jetant tout l’écran dans l’obscurité.

Hadar Goldin était le neveu de l’ancien ministre de la Défense Moshe « Boogie » Yaalon, qui servait comme ministre de la Défense lors de l’opération « Tsouk Etan » et qui a personnellement été chargé d’informer la famille de Goldin de la perte de leur fils. Ya’alon avait également servi dans le passé en tant que chef d’état-major de Tsahal.

