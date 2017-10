Effet « Weinstein » : Les femmes juives partagent leurs histoires de harcèlement sous le hashtag #metoo

C’est arrivé dans un marché de Jérusalem. Sur un vol vers Israël. Sur le chemin du retour d’un mariage orthodoxe à Brooklyn. Les femmes juives comptent parmi les centaines de milliers qui disent, sous le hashtag #metoo et dans le sillage du scandale Harvey Weinstein, qu’elles ont été tâtonnées, harcelées ou agressées par des hommes.

Et en réponse, un rabbin masculin a réécrit une prière de Yom Kippour pour confesser les manières dont il a objectivé et violé les femmes.

Le hashtag #metoo s’est répandu dans les médias sociaux, les femmes ayant partagé leurs histoires de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle. La campagne a commencé dimanche soir, après que l’actrice Alyssa Milano a tweeté « Si toutes les femmes qui ont été sexuellement harcelées ou agressées ont écrit » Moi aussi « . en tant que statut, nous pourrions donner aux gens une idée de l’ampleur du problème. »

Depuis le premier tweet de Milano, le hashtag a été utilisé plus de 200 000 fois, selon la BBC .

Les femmes ont également partagé leurs histoires d’abus dans les milieux juifs et de l’inaction institutionnelle qui a parfois suivi lorsqu’ils ont signalé des agressions ou du harcèlement.

Eliana Fishman, étudiante diplômée à New York, a écrit sur le fait d’être harcelée par des hommes sans abri, un programme d’été juif l’a encouragée à parler et a ajouté que «je suis frustrée chaque fois qu’un chef religieux masculin exhorte ses dévots à discuter avec des gens das la rue, sans reconnaître le fonctionnement du harcèlement de la rue « .

Leah Salomon, qui vit à Jérusalem, a écrit qu’il y a des années, en tant que conseillère de 19 ans dans un camp juif, quatre de ses campeuses de 14 et 15 ans lui ont raconté des histoires d’abus par le même homme de leur communauté d’origine. Le camp n’a rien fait, écrit-elle, parce que la violence s’est produite hors des terrains de camping.

Debra Nussbaum Cohen, correspondante à New York pour Haaretz, a écrit qu’elle avait été agressée lors de son premier vol en Israël, à l’âge de 18 ans.

«J’avais 18 ans et je me rendais en Israël, volant seule pour la première fois, et l’homme à côté de moi me tâtonnait à plusieurs reprises sous les couvertures pendant le vol de nuit», écrit-elle sur Facebook. «À l’époque, je n’avais pas confiance en lui ou je n’avais pas l’asurance pour lui dire d’arrêter ou d’appeler l’hôtesse de l’air. Tu peux être sûr que j’ai fait tout ce que je peux pour que mes filles ne le fassent pas.

Les messages #metoo ont également suscité des réactions d’hommes qui reconnaissent l’ampleur du problème des abus sexuels et promettent de faire plus pour l’arrêter. Le rabbin Andrew Shapiro Katz, qui habite dans la ville israélienne de Beersheva, a écrit un post sur Facebook censé être une confession personnelle dans le style d’une prière juive, déclarant les façons dont il a fait du tort aux femmes:

J’ai objecté. J’ai manqué de respect. J’ai profité. J’ai harcelé. J’ai violé.

J’ai cherché la gratification / conquête sexuelle avec peu ou pas de respect pour les sentiments de l’autre.

J’ai touché sans certitude de consentement.

J’ai poursuivi d’une manière qui a causé l’inconfort et peut-être la peur.

J’ai découvert ce que quelqu’un voulait couvert.

J’ai regardé quand quelqu’un attendait la vie privée.

Une grande partie était comme un garçon, mais pas tous.

Peut-être que la plupart des femmes ne s’en souviennent pas, mais assurément certaines le font.

Peut-être que ce que j’ai fait était tellement usé que ce n’est pas ce dont parlent les femmes qui publient « MeToo ».

Mais alors quoi.

Je connais la culture et j’en ai participé, même quand je suis venu pour lutter contre ses manifestations les plus flagrantes.

Je ne suis pas choqué par ce que font les autres hommes parce que je me souviens de mes propres actions et pensées et que je peux extrapoler.

Je me sens coupable et honte. Je ressens de la douleur pour la douleur que j’ai causée, ou que j’ai minimisée ou ignorée.

Mais je sens aussi, et je sais, que je suis responsable. Je peux faire mieux. Je peux faire plus.

Le post imite la prière confessionnelle « Ashamnu » récitée le jour de Yom Kippour – un acrostiche hébreu énumérant les façons dont les gens ont péché. Il commence, « Nous avons transgressé. Nous avons trahi. Nous avons volé. »

Katz termine sa version de la prière en prenant la responsabilité de la douleur qu’il a causée et en s’engageant à prendre des mesures pour prévenir les abus à l’avenir.