Effet de la « loi du Muezzin  » ? Des arabes du nord du pays demandent que cessent les tirs dans les étangs piscicoles d’un kibboutz à proximité

Un jour après que la Knesset a adopté une loi en première lecture sur le bruit des prières, les habitants (arabes) de Jisr al-Zarqa ont décidé aussi de protester. Ils soutiennent qu’ils sont, depuis de nombreuses années, victimes des tirs d’artillerie à proximité dans les étangs piscicoles du kibboutz sans autorisation des autorités.

Ils affirment qu’il y a de fortes explosions venant de canons électroniques, visant à l’expulsion et au retrait des oiseaux des piscines, qui constituent un danger pour l’environnement et une nuisance pour les habitants du village qui souffrent tout au long de la journée de ces explosions, depuis de nombreuses années.

Hier, la loi contre les bruits des Muezzins plusieurs fois dans la journée et la nuit a été adoptée en première lecture dans le plénum de la Knesset. Cette loi a créé toute une tempête, et le président de la «liste commune», Ayman Odeh, a déchiré la loi et s’est retiré du plénum. Avec lui , il y avait également les membres de la Knesset comme Ghana Masud, Ahmed Tibi.

» La loi du Muezzin est une persécution contre le public arabe, contre la présence arabe dans la région et contre la langue arabe. Nous ne pouvons pas nous plier à ce décret « , a déclaré Odeh. Zouheir Bahloul (camp sioniste) a ajouté : » Ceci est une déclaration de guerre »