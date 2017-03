Ecoutez la chanson qui représentera Israël pour l’Eurovision 2017 !

Imri Ziv a été choisi pour devenir le chanteur qui représentera Israel lors de l’Eurovision 2017, et où il interprétera en anglais la chanson “I feel alive” (je suis vivant).

En parallèle, un clip a été tourné à Tel Aviv , où l’on voit Imri Ziv dans un bar et un film montrant son parcours professionnel : choriste de Nadav Guedj à Vienne et d’Hovi Star à Stockholm lors des précédentes Eurovision et la joie de vivre des israéliens lors d’une street party.