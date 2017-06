Une école juive ouvre en Sibérie

Qui a dit que les Juifs sont partout ?

Une nouvelle école, une bibliothèque mais aussi une superbe salle de fête, et bien d’autres activités pour la communauté juive seront présentes en Siberie, et plus précisément dans la ville de Krasnoyarsk.

Ce centre permettra à cette communauté de ne pas oublier leur identité grâce aux efforts du Shaliah Habad, Rav Binyamin Hacohen Wagner.

La ténacité de cet homme a permit dans le passé la réouverture d’une synagogue qui avait été fermée par le régime soviétique.

Lors de l’inauguration de ce nouveau centre était présent, le grand rabbin de Russie, Rav Berel Lazar, accompagné du rabbin de la ville, Rav Wagner et le gouverneur de la province afin de soutenir la communauté juive.

