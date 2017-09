Drame ce soir prés du fleuve du Jourdain : Un père de famille décède en tentant de sauver sa fille

La meilleure Boutargue d'Israel et la moins cher ! LIVRAISON INTERNATIONALE

Un père qui a passé du temps avec sa famille a remarqué que sa fille de 16 ans était en détresse dans le fleuve du Yarden. Le père (46 ans) a sauté dans l’eau pour aider sa fille et s’est noyé.

Le drame s’est déroulé ce soir près du pont Arik dans le fleuve du Jourdain, Abba Shiloh et l’unité de sauvetage du Golan a fait un massage cardiaque avec des responsables médicaux, mais peu de temps apres le père est décédé.

Cette tragédie se joint à la noyade du chanteur Amir Frischer-Guttman, il y a environ deux mois sur la plage Habonim après avoir tenté de sauver sa nièce. Gutman a réussi à sauver l’enfant, mais la nature plus forte la emporté et le chanteur est mort quelques jours plus tard à l’hôpital.

