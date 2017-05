Drame au sein d’Hatzalah : Un secouriste meurt en tentant de sauver des civils après un accident.

Hatzalah, les secouristes sur deux roues que vous pouvez voir avant l’arrivée des camions de MDA lors des attaques terroristes ou des accidents est en deuil.

Un des volontaire a eu un accident à Jérusalem quand il se précipita pour sauver des vies. Ephraim Gadassi zal, a été cette nuit dans un accident de voiture sur son chemin suite à un événement médical à Jérusalem.

L’organisation d’Hatzalah a dit: » Nous annonçons avec tristesse la mort d’un ambulancier d’Hatzalah qui a été tué ce matin alors qu’il tentait de sauver des vies dans le cadre de notre organisation. »

Le volontaire Efraim (Efi) Gadassi a été grièvement blessé dans un accident de voiture alors qu’il se rendait à un endroit suite à un incident médical d’urgence à environ 03h30 dans la rue Menaché Ben Israël à Jérusalem.

Malheureusement, il est mort de ses blessures à l’hôpital Shaare Zedek après les tentatives de réanimation. L’organisation et ses bénévoles, doivent vivre cette tragédie difficile, et présentent ses condoléances à la famille . Le personnel et la famille auront un soutien psychologique afin de les accompagner dans cette grande douleur.

