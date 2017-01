Drame pendant Shabath dans le nord d’Israël : un père de famille tue sa femme et ses deux enfants et celui du voisin

Un drame familial s’est déroulé dans le nord d’Israël, dans le yichouv de Migdal, près de Tibériade.

Le pere de famille a assassiné au couteau son épouse de vingt-trois ans, leurs deux enfants de dix-huit mois et huit mois, ainsi que le fils de voisins âgé de onze ans.

Lors de sa fuite il a rencontré deux enfants des voisins de 11 ans et 5 ans, et a tué l’un d’eux, le second a été grièvement blessé en essayant de s’échapper par la fenêtre et héliporté à l’hôpital Rambam de Haïfa.

L’assassin a été arrêté. Le Magen David Adom n’a fait que constater la mort des quatre malheureuses victimes.

Aucune information n’a été révélée pour l’instant sur le mobile de ces crimes atroces.



Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI