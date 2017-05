Drame à Hadera :La police trouve un garçon enfermé dans une maison pendant 14 ans

La police a déclaré avoir trouvé un garçon de 14 ans qui avait été enfermé dans son appartement par ses parents pendant toute sa vie.

À la suite d’une plainte déposée auprès des autorités sociales dans la ville de Hadera, la police est arrivée à la résidence, a trouvé le garçon et a arrêté les parents, selon une déclaration de la police.

Les services sociaux qui sont venus aujourd’hui à l’appartement à Hadera ont été stupéfaits de trouver un garçon de 14 ans dans un état de négligence grave. Ils ont été alertés par des voisins au sujet de la puanteur.

Les travailleurs sociaux et la police sont arrivés sur les lieux et ont constaté qu’il y avait une pièce fermée à clé où se trouvait un garçon âgé de 14 ans.

Les autorités ont été informés qu’un adolescent vivait avec eux. Certains des voisins ont dit qu’ils n’avaient jamais remarqué le garçon.

Le garçon ressemblait à un zombie:

« Le garçon ressemblait à un zombie, comme dans un film d’horreur – introverti, avec de grands yeux » a dit leur voisine Sapir «

Elle a ajouté que la famille vivait dans une situation très désespérée et les autorités ont tenté d’entrer depuis plusieurs années mais personne n’a ouvert : « Depuis près de cinq ans, nous avons frappé à la porte et personne n’est venu nous ouvrir », at-il dit. « Aujourd’hui,nous avons dû casser la fenêtre pour entrer. »

Les parents ont frappé la police : «Le policier qui s’est battu avec le père est sortit avec des nausées et des vomissements à cause de l’odeur et la saleté ».

Le garçon, qui ne parle pas l’hébreu a été examiné par les services médicaux et de santé mentale.

Les policiers disent qu’ils enquêtent sur le cas.