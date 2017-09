Drame à Ashdod : Un homme de 81 ans meurt de ses blessures après avoir été percuté par une voiture

Les accidents sur la route sont une très grande plaie en Israël, et cette fois encore c’est un piéton de 81 ans qui a perdu la vie après avoir été percuté ce samedi par une voiture alors qu’il traversait sur les clous dans la rue Moshe Dayan d’Ashdod.

Le MDA l’a envoyé à l’hopital Barzilai d’Ashkelon, cependant, plus tard dans la journée, son état s’est détérioré et il est mort de ses blessures aujourd’hui. Le conducteur de la voiture, est aussi un résident d’Ashdod de 36 ans, et il n’a pas été retenu en détention.

Pour Roch Hachana et les fêtes de Tichri, n'oubliez pas de commander sur Israel Chrono, le site discount de la communauté !