DRAMATIQUE | Six soldats ont été tués le mois dernier… Que se passe-t-il ?

Six soldats ont été tués le mois dernier… dans des circonstances qui ne sont pas liées à l’armée mais ce qui reste tout de même désolant et d’une grande tristesse quand nous savons l’âge de ces jeunes Israéliens qui font face au danger tous les jours et sont tués sur les routes ou pour d’autres raisons qui ne sont pas forcement liées à la guerre.

Le soldat Youval Menah, soldat de l’unité des parachutistes, a été tué dans le retournement de sa voiture militaire en bordure de Gaza ;

Le soldat commandant David Golovnitsh est mort par une balle perdue lors d’un exercice avec ses soldats à Hévron ;

Mickael Pessah, soldat de l’unité de l’air, est mort d’un arrêt qui semble cardiaque dans un parc aquatique « Yamit 2000 » à Holon ;

Le commandant Yaacov Touati, de 35 ans de Dimona et un autre soldat Abtamo Ababa, de 19 ans de Kiriat Gat, ont été tués sur la route 12 dans le sud du pays ;

Le soldat Binyamin Rozenblum, 23 ans de Arad, est mort hier d’un grave accident à Eshkol.

Que se passe-t-il ?

Le site Alyaexpress-News fête ses 6 ans et devient le site de référence de la communauté sur le WEB ! Info plus rapide. Info en temps réel. Info unique. Info anti-spam (ne republie pas des articles déjà en ligne chez nos coreligionnaires). Info nouvelle ! Merci à tous pour votre fidélité depuis 2011! FACEBOOK, TWITTER, YOU TUBE, INSTAGRAM, ISRAEL CHRONO, et SOSNETIVOT_

Prochaine livraison GRATUITE* cette semaine sur Netanya, Ashdod, Ashkelon, et Raanana : 350 ILS/kg

* LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 2 KG.

Contact : sud.israel@yahoo.fr