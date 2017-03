Dr. rav Eliahou Licht : La cigarette contient du hametz !

Et si vous arrêtiez de fumer à Pessah ? Non pas pour votre santé physique mais pour votre santé spirituelle !

En effet, selon l’étude du chimiste le Dr. rav Eliahou Licht, la cigarette pourrait être hametz pour Pessah ! Ces données se sont révélées être le résultat d’un récent examen approfondi.

Suite aux vives discussions qui ont animé les décisionnaires Hala’hiques pendant plusieurs années, le Rav Licht a relevé le défi, il a étudié les listes des différents composants des fabricants de cigarettes à l’étranger, les a analysés de façon professionnelle et a découvert que beaucoup des éléments les plus populaires des cigarettes nécessitent une cacherout particulière pour Pessa’h, sont comestibles par un chien et un risque de ‘Hamets est bien concret et réel.

Ce qui veut dire qu’éviter de fumer pendant Pessa’h n’est pas uniquement une précaution, mais implique de véritables interdictions de ‘Hamets. D’autre part, certains soutiennent que ce n’est qu’une conspiration des fabricants, dont certaines cigarettes sont commercialisés pendant Pessah avec une cacherout spéciale pour Pessa’h et qui veulent avoir tout le marché de la cigarette pour la semaine de fête.

Mais que contient les cigarettes ?

Elles ne contiennent pas que du tabac, mais aussi des amidons, des colles et de l’alcool !

Mais mange t-on les cigarettes ?

Bien évidemment, une cigarette se fume et ne se mange pas ! Alors pourquoi autant de recherches ? Selon la halaha ( loi juive), la cigarette se met au même niveau que la consommation canine (un critère pour définir qu’un produit est encore interdit à Pessa’h, « passoul le-akhilath kélev »).

La cigarette doit elle être « casher lé pessah » ?

En effet, étant donné qu’une partie importante des ingrédients des cigarettes contiennent du Hametz, il y a donc un risque très sérieux que l’interdiction de consommer du Hametz à Pessah soit évident !

La polémique entre les rabbanims :

Les avis divergents entre plus rabbins :

Selon le Magen Avraham, du Maharam Shick et du Michna Beroura : fumer des cigarettes est interdit pendant Pessa’h .

Selon le rav Elyashiv zatsal : interdire absolument l’utilisation de cigarettes qui ont du hametz et inclure si nécessaire les cigarettes dans la vente du ‘hamets…

Le Steipeler et rabbi Soloveitchik de Brisk, le rav Wozner zatsal se sont abstenus de fumer des cigarettes contenant du ‘hamets.

En conclusion, si vous respectez scrupuleusement cette fête, le mieux … demandez à votre rabbin de communauté !

