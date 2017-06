Double discours | Abbas se félicite de l’initiative de Buenos Aires après le repas du Ramadan réunissant les communautés Juives et Musulmanes

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a accueilli une initiative de la Branche du Congrès juif mondial d’Amérique latine pour organiser un repas conjoint pour le Ramadan entre les communautés musulmanes et juives à Buenos Aires.

Abbas a exprimé son soutien dans une lettre à Claudio Epelman, le directeur exécutif de la filiale du groupe latino-américain.

» Nous nous félicitons de votre initiative à l’occasion du mois sacré du Ramadan pour organiser un iftar commun avec les communautés musulmanes juives et palestiniennes au bureau du Congrès juif latino-américain à Buenos Aires », écrit Abbas dans une lettre en arabe .

Le leader palestinien a ajouté qu’il «encourage ces types d’initiatives nobles qui contribuent à la promotion du dialogue et des liens entre les cultures et les religions. Nous avons apporté plusieurs contributions dans ce domaine ». ‘

L’affilié latino-américain organise une telle célébration du Ramadan depuis trois ans, invitant les membres de la communauté musulmane locale à faire un repas traditionnel avec des membres de la communauté juive.

Abbas a conclu: «Je vous souhaite du succès dans cette noble mission qui contribuera certainement à la construction de ponts vers la paix, la tolérance et la coexistence.»

Epelman a déclaré : « Plutôt que d’importer des conflits, nous sommes en mesure d’exporter l’idée de la coexistence comme un outil pour construire la paix ».

‘Nous espérons que ce modèle de relations entre Juifs et Musulmans que nous voyons aujourd’hui en Argentine peut servir d’exemple pour plus de communautés dans cette région et nous sommes impatients de voir ce message de coexistence s’étendre au-delà de l’Amérique latine et au reste du monde ‘, a-t-il déclaré.

En 2014, l’affilié latino-américain a organisé un pèlerinage en Israël pour les Juifs, les Musulmans et les Catholiques.

Pour rappel, si un seul Juif entre à Ramallah ou Shehem pour partager un repas avec un musulman pour le Ramadan, il sera immédiatement tué par une foule de palestiniens.

La coexistence dont vante Abbas n’est pas appliqué coté palestinien en Israel. Pourtant les entrepreneurs israéliens n’hésitent pas à embaucher des musulmans chez eux comme Sodastream ou Ramy Levi.

Sans oublier que Abbas a un double langage quand il parle en arabe, et rend hommage aux terroristes et leurs familles qui ont tué des civils israéliens.

