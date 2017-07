Double discours | Abbas appelle les musulmans à utiliser « tout les moyens » pour « protéger » Al-Aqsa des Juifs crasseux « et condamne l’attaque terroriste sur le Mont du Temple

Il suffit d’habiter quelques années en Israel, pour comprendre que les Israéliens n’ont pas de réel partenaires de Paix. Apres Arafat qui faisait des discours en langue arabe incitant les arabes à tuer de Juifs et en anglais dans un discours plus modéré au point de recevoir le prix Nobel de la Paix, son successeur Abbas a bien appris cette stratégie arabe et fait de même.

JERUSALEM: Muslim riots at Damascus Gate as the Palestinian Authority and its Muslim hate preachers incites terrorism. pic.twitter.com/8KRK3AK4Xo — Behind The News (@Behind__News) 14 juillet 2017

Il a recemment demandé aux arabes d’utiliser tous les moyens pour proteger la mosquée Al Aqsa puis a condamné l’attentat au Mont du Temple qui a tué deux policiers apres une conversation téléphonique avec le ministre Netanyaou.

Ce matin, le Mufti de Jérusalem qui a fait les mêmes appels aux émeutes et attaques contre les forces de police, a été arrêté il y a peu de temps par la police pour incitation.

La police a aussi arrêté pour interrogatoire, les gardiens du Waqf, qui étaient dans le complexe. Les téléphones cellulaires de garde ont été confisqués.

Entre temps, la photo du troisième terroriste a été diffusé sur les réseaux sociaux et les médias :

Incitation des dirigeants islamistes : Les arabes attaquent la police pour entrer au Mont du temple

Les terroristes ont fait un selfie au Mont du Temple avant l’attentat planifié contre les policiers israéliens

