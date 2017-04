Double coup dur pour cette famille Juive : Le palestinien qui a tué leur fils au Tombeau de Joseph condamné à 6 ans de prison

Le tribunal militaire de Samarie a imposé aujourd’hui (mardi) six ans de prison au palestinien qui a tiré sur Ben Yossef Livnat, il y a six ans près du Tombeau de Yossef à Shehem.

Au cours de Pessah, il y a environ six ans, le terroriste a tiré sur un groupe de fidèles Juifs au Tombeau de Joseph, et Ben Yossef Livnat était avec eux et a été tué.

En outre, le terroriste a été reconnu coupable d’entrave à la justice, car après l’attaque il a éparpillé les rochers et récupéré les douilles des balles sur la scène de l’attaque. Le tribunal l’a acquitté en raison de doute et faute de preuve concernant cet homicide volontaire.

