D’où vient cette expression des Juifs de France et leur amour pour Israel :  » On ne choisit pas entre son père et sa mère »

Aujourd’hui, de nombreuses personnes, mais aussi des représentants ou pas d’organisations juives, utilisent une expression très pertinente concernant l’Alya (ou pas) de chaque Juif de France en disant :

» Concernant, Israel et la France, c’est comme un père et une mère, on ne peut pas choisir entre les deux »

Bien que de nombreux français ont tout de même choisit et ont quitté la France pour Israel, aujourd’hui, encore malgré, la montée de l’islamisme, le Front national et le terrorisme, beaucoup doutent de quitter la mère patrie et c’est le choix de chacun.

Pour revenir à cette expression, si souvent utilisée, sans en nommer la source (ce qui est bien dommage), la personne, ou plus tôt le Rav qui est derrière cette phrase est le Rav Sitruck qui malheureusement a été fortement critiqué par certains de ses dirigeants de communauté Juive, peu de temps avant sa mort pour sa prise de position sur la Gay Pride à Jérusalem.

Par la suite, le président de la radio Juive, Mr Zerbib avait même enlevé le replay de son cours du vendredi matin, sur le site de la radio, où le Rav qui avait des difficultés monstres (cancer au visage) a tenté d’expliquer la décision gravissime de faire une parade comme celle ci dans la ville la plus sainte au monde.

Vous pouvez visualiser sur la vidéo suivante, lorsque le rav Sitruk dit cette expression, il y a quelques années, en 2006, lorsque Thierry ARDISSON et Laurent BAFFIE l’ont reçu à l’occasion de la sortie de son livre « Rien ne vaut la vie ».

Il parle de son accident vasculaire qui lui a occasionné 28 jours de coma et estime que c’est grâce à D.ieu qu’il est toujours là.

Il évoque ensuite son enfance, sa famille, le judaïsme. Il présente également sa conception de l’amour et des relations homme-femme, parle de sa religion, du pape Jean-Paul II et d’Israël et bien sur cette magnifique expression : « On ne peut choisir entre son père et sa mère » quand on parle de la France et Israel (22:35) :

Bonjour, nous recherchons des correcteurs bénévoles dans la relecture de nos articles : sud.israel@yahoo.fr

Merci !