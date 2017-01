Dor Karsenti et ses deux bébés ont été enterrés

C’est au cimetière de Migdal, le même yichouv où cette mère de famille a été tuée avec ses deux enfants par son mari, qu’elle a été enterrée auprès de ses deux petit garçons, Binyamin et Yossef, âgé de un an et 2 ans.

La famille du père n’était pas à l’enterrement pour des raisons que nous ne connaissons pas.

Plus tôt dans la journée, le jeune Nahman (10 ans) qui a aussi été tué, et se trouvait chez eux lors du drame a été enterré.

