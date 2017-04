Où vont les dons de l’Europe ? Des milliers de fonctionnaires de Gaza manifestent car ils ne sont pas payés !

Des milliers d’employés de l’Autorité palestinienne ont manifesté dce samedi et ont envahi les rues dans la ville de Gaza pour protester contre les coupes drastiques de leurs salaires.

Ils ont appelé ces réductions une « discrimination à l’égard de Gaza, » et les fonctionnaires en colère se sont rassemblés sur la place al-Saraya, et ont scandé des slogans contre la direction de l’AP à Ramallah et en particulier le Premier ministre Rami Hamdallah et le ministre des Finances Shukri Bishara leur demandant de quitter leur poste : « Laisser! Laisser! Oh Hamdallah! Laisser! Laisser! Oh Bishara, » ont-ils crié.

Selon le gouvernement de l’AP, les coupes sont une tentative de gérer une crise financière qui a été exacerbée par le Hamas. Apparemment, les véritables dirigeants de Gaza perçoivent des impôts du peuple, mais cet argent n’est pas envoyé à Ramallah.

Les manifestants ont demandé au Président de l’AP Mahmoud Abbas de former un gouvernement d’unité nationale avec le Hamas, qui pourrait, peut-être, prendre soin des paiements de revenus.

Fayis Abu Eita, secrétaire général du Fatah basé à Gaza, a déclaré dans un communiqué que « ces foules à Gaza sont venus confirmer leur soutien complet pour le président Abbas, lui demandant de faire appel à lui pour annuler les mesures injustes. » Lui aussi, a rejoint le chœur contre le premier ministre de l’AP qui « prend la nourriture de [nos] enfants. »

Selon Ma’an, les fonctionnaires de l’AP à Gaza n’ont reçu que 70% de leur salaire de mars, alors que certains ont en bénéficient encore moins.

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes