Donald Trump serait à l’origine du divorce de ce couple juif ?

Dave Aronberg, l’avocat de l’État démocratique dans le comté de Palm Beach, en Floride, et sa femme Lynn se séparent après un peu plus de deux ans de vie commune. Ce couple est connu aux Etats Unis.

En annonçant son divorce cette semaine, Lynn Aronberg a déclaré que la raison de la scission était en partie parce qu’elle soutient le président Donald Trump et son mari démocrate ne le fait pas.

Dans un communiqué de presse jeudi, Lynn Aronberg a déclaré qu’elle était « une républicaine et une partisane fidèle du président Trump », alors que son mari, le procureur de l’État du comté de Palm Beach, Dave Aronberg, ne l’est pas. Elle a déclaré que cela l’a amenée à se sentir « de plus en plus isolée dans son mariage ».

L’animatrice des relations publiques de Miami Dolphins, âgée de 37 ans, a déclaré qu’elle recevrait un règlement de 100 000 $, incluant une nouvelle BMW et 40 000 $ en espèces.

Dave Aronberg est un ancien sénateur de l’état qui a été élu à son bureau actuel en 2012. Avant cela, il a travaillé pour le procureur général de la Floride, Pam Bondi. Le porte-parole du procureur de 46 ans a déclaré que Aronberg n’avait fait aucun commentaire.

Le couple s’est engagé en décembre 2014 à Paris, et ils se sont mariés en mai 2015 sur la plage de St. Pete.

Lynn Aronberg a d’abord demandé le divorce en mars .

Le couple est si éphémère aujourd’hui …