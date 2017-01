Donald Trump nomme Jared Kushner comme médiateur dans l’accord de paix au Moyen-Orient

Le président américain élu, Donald Trump a confirmé qu’il a l’intention de nommer son beau fils, Jared Kushner, en tant que médiateur de l’accord de paix insaisissable entre Israël et les Palestiniens.

Sur le Times de Londres, Trump « a confirmé qu’il a désigné Jared Kushner, son beau fils, à la médiation de l’accord de paix au Moyen-Orient », selon le journal.

Trump a également exhorté la Grande-Bretagne à opposer son veto à toute résolution du Conseil de sécurité par rapport à Israël et a répété ses critiques contre le président sortant Barack Obama pour sa gestion de l’accord nucléaire avec l’Iran, rapporte le Times de Londres.

« Jared a été une formidable recrue et un conseiller de confiance tout au long de la campagne et de transition, et je suis fier de l’avoir dans un rôle de leadership dans mon administration », a déclaré dans des interviews précédentes Trump, qui a décrit Kushner comme quelqu’un qui a eu une partie « instrumentale dans la formulation et la mise en œuvre de la stratégie » lors de la campagne électorale qui l’a amené à la victoire.

Le président élu a indiqué que Kushner voit un rôle clé pour la diplomatie future au Moyen-Orient, en soulignant qu’il sera « très bon à ça. »

« Je veux dire qu’il connaît la région, les gens et connaît les joueurs « , a déclaré Trump.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander