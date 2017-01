Donald Trump maintient sa décision de déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem, repoussant les menaces.

L’équipe de transition du président élu Donald Trump a annoncé maintenir son plan pour déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem, repoussant les avertissements des pays arabes et de Kerry.

Trump et son équipe n’ont pas changé de cap en dépit des grands avertissements du Président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas qu’une telle décision serait « agressive » et « franchit une ligne rouge ». Un autre haut responsable palestinien a dit qu’elle va « allumer » les zones palestiniennes en Judée-Samarie et Gaza.

L’équipe de Trump n’a pas tenu compte des avertissements de secrétaire d’Etat américain John Kerry, qui a dit que le déplacement de l’ambassade américaine à Jérusalem conduirait à une « explosion absolue » en Israël et à travers le Moyen-Orient.

Certains experts en Israël spéculent que l’administration de Trump entrant fera une annonce officielle sur le déplacement de l’ambassade des États-Unis lors de la « Journée de Jérusalem », qui tombe cette année le 24 mai lors de la fête célèbre la réunification de Jérusalem après la guerre des Six Jours de 1967 le 28ème jour du mois hébraïque de Iyar.

Pendant ce temps, plusieurs sénateurs américains ont réintroduit un projet de loi qui rendrait obligatoire et immédiatement le déplacement de l’ambassade américaine à Jérusalem.

