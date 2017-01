Donald Trump lors des festivités du Nouvel An : « Nous devons protéger Israël, ce pays est important pour moi »

Donald Trump s’est exprimé devant les micros de Fox News lors des festivités du Nouvel An en compagnie de sa famille, et a tenu à ne pas oublier son plus grand allié : Israel

« Nous devons protéger Israël. Israël, pour moi, est très, très important. Nous devons protéger Israël. » a dit Trump.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander