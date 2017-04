Donald Trump: « Il y a une très grande chance de confrontation avec la Corée du Nord »

Le président Donald Trump a déclaré ce soir (jeudi) qu’il y a une confrontation fortuite avec la Corée du Nord, mais a dit qu’il préférerait une solution diplomatique au différend entre les deux pays.

« Il y a une très grande chance de confrontation avec la Corée du Nord. Absolument « , a t-il déclaré à Reuters. Cette crise résulte de l’impasse concernant la prévention des programmes nucléaires et des missiles de l’État. Trump a ajouté: « Ceci est le plus grand défi, je préfère régler les choses diplomatiquement, mais c’est très difficile. »

Cependant, le président a dit qu’il voulait résoudre la crise pacifiquement. Son administration se préparait à des sanctions économiques, mais n’a pas complètement éliminé la possibilité d’ une action militaire.

« Nous aimons régler les choses diplomatiquement, mais cela est très difficile. » Hier, Trump a convoqué les cent sénateurs lors d’une séance d’ information avec les membres de son cabinet de sécurité au sujet des tensions croissantes avec la Corée du Nord.

Le président américain a salué le président de la Chine, Xi Jinping, qui a tenté de faire face à la Corée du Nord : » Je crois qu’il fait beaucoup d’efforts, il ne veut certainement pas voir la guerre et la mort, c’est une bonne personne et je suis arrivé à le connaître ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il croit que le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un, est un être sensible, Trump a répondu qu’à « l’âge de 27 ans , son père est mort, et il est arrivé au pouvoir. Dites ce que vous voulez, mais ce n’est pas facile, surtout à cet âge. » Il a ajouté: « Je dis juste que c’est une chose très difficile de se prononcer au sujet de sa logique, je n’ai pas d’avis sur le sujet, j’espère qu’il agit avec raison… ».

Trump a ajouté qu’il a également déclaré avoir demandé à la Corée du Sud de payer un milliard de dollars pour le système de défense antimissile (THAAD), des Etats-Unis déployé là – bas. La décision sur le déploiement a été faite une semaine après que Pyongyang a lancé quatre missiles balistiques, malgré l’opposition de la Chine.

Le secrétaire d’Etat américain, Rex Tilrson, a déclaré dans une interview accordée à « Fox News » que la Chine a mis en garde la Corée du Nord de ne pas effectuer un essai nucléaire, sinon il imposerait des sanctions. Il a ajouté que sa rencontre avec les ministres des Affaires étrangères du Conseil de sécurité des Nations unies qui se tiendra aujourd’hui mettra en évidence la nécessité de mettre en œuvre les sanctions proposées contre la Corée du Nord aujourd’hui et dans le futur.

La Corée du Nord a publié hier une vidéo de propagande montrant qu’ils veulent faire face aux États-Unis, dans plusieurs attaques combinées sur le pays . La vidéo comprend des images de la parade militaire organisée par la Corée du Nord en Avril et l’anniversaire du fondateur.

En outre, la vidéo montre aussi des tirs de missiles et d’artillerie : « Nous allons vous montrer ce qu’est un pays puissant, le leader mondial de la technologie nucléaire et des missiles capables de tirer n’importe où. »

La Maison Blanche et les porte-avions américains sont représentés et étiquetés comme cibles et montre l’explosion des porte-avions.

Ces dernières semaines , Trump a exhorté la Chine à faire pression sur la Corée du Nord et a averti que s’il n’y avait pas de réaction, son gouvernement le ferait. Il a appelé un jour avant la réunion des membres du Sénat des États – Unis pour les informer de la grande menace causée par la Corée du Nord.

