Donald Trump doit faire face à la colère de millions de ses électeurs sionistes chrétiens pour ne pas avoir déménagé l’ambassade à Jérusalem

Donald Trump devrait laisser l’ambassade américaine à Tel-Aviv pour l’instant, selon les sources de la Maison-Blanche mais cette décision va déclencher la colère de millions de ses partisans pro-israéliens et parmi eux les juifs orthodoxes et les chrétiens évangéliques ainsi que le méga-donateur républicain Sheldon Adelson.

Bien que Trump ait fait campagne en vue d’achever l’instauration d’une ambassade à Jérusalem depuis longtemps, les sources de la Maison-Blanche ont indiqué mercredi qu’il renouvellerait la renonciation qui pourrait provoquer des pertes parmi les principales personnes qui ont soutenu le président dans sa campagne de 2016.

« Une majorité de juifs orthodoxes américains ont voté pour M. Trump en raison de l’espoir qu’il serait un président qui soutiendra Israël », a déclaré Nathan Diament, directeur exécutif pour la politique publique de l’Union orthodoxe, la plus grande organisation de juifs orthodoxe. Selon Diament, la forte rhétorique de Trump y compris sa promesse de déplacer l’ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem était essentielle pour construire cette attente.

« La promesse du président Trump de déplacer l’ambassade vers Jérusalem était d’une importance cruciale pour des millions de sionistes chrétiens qui ont finalement soutenu son offre pour la Maison Blanche. Ils surveilleront ce que le président fera dorénavant et de très près », a averti Christian United pour le fondateur d’Israël et le président, le pasteur John Hagee.

En 1995, le Congrès a adopté une loi exigeant que le Département d’Etat ouvre une ambassade américaine à Jérusalem. Bien que la loi n’empêche pas l’existence de deux ambassades, une à Jérusalem et une à Tel Aviv, elle contient une clause permettant au président de retarder l’ouverture d’une ambassade de Jérusalem si le report est essentiel pour la sécurité nationale. Bien qu’un certain nombre de candidats, y compris Barack Obama, ont promis de «déplacer» l’ambassade, chaque président américain de Bill Clinton jusqu’à Obama a renouvelé la renonciation qui expire tous les six mois.

« Je pense qu’il est maintenant possible que les présidents signent la renonciation, indépendamment des promesses de campagne. La seule façon de surprendre les électeurs et d’obtenir un crédit supplémentaire de ne pas signer la renonciation, mais cela n’a pas encore eu lieu « , a déclaré Tevi Troy, ancien assistant de la Maison Blanche et auteur de » Shall We Wake the President « . Deux siècles de gestion des catastrophes du Bureau ovale. »

Mais d’autres comme Diament disent que les déclarations répétées de Trump lors de sa campagne, combinées à son positionnement comme quelqu’un qui peut faire face, ont suscité des attentes.

En janvier 2016, Trump a déclaré à un intervieweur que «si ils le veulent [l’ambassade] à Jérusalem. Eh bien, je suis à cent pour cent. Nous sommes pour cela à cent pour cent. »Deux mois plus tard, lors d’un discours lors de la conférence annuelle sur les politiques du Comité des affaires publiques américano-israélien (AIPAC), Trump a déclaré , s’il était élu, « nous allons transférer l’ambassade américaine à la capitale éternelle du peuple juif, Jérusalem « .

Beaucoup de partisans de Trump à la fois dans le pays et à l’étranger s’attendaient à un vrai changement.

En félicitant le lendemain de son élection, le ministre adjoint des Affaires étrangères Tzipi Hotovely (Likoud) a souligné qu’elle «voudrait réitérer l’appréciation profonde d’Israël et l’intention déclarée par le président élu Trump de déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem».

« Ce sera décevant si le président Trump ne respecte pas sa promesse », a déclaré Diament en date du 1er juin pour la renonciation.

Le message de Diament a été repris ces dernières semaines sur le Capitole, alors que les dirigeants et les militants se sont rassemblés lors de la confluence de la visite de Trump à Jérusalem, le 50e anniversaire de la Guerre des Six jours de 1967 et le délai à venir pour le renouveau de la renonciation à la sécurité nationale.

Parlant à une salle remplie au Capitol des États-Unis, Martin Oliner, le chef des Sionistes religieux d’Amérique, a réitéré l’attente. « Nous n’abandonnons pas l’espoir que le président Trump tiendra sa promesse de permettre à l’ambassade américaine en Israël de se déplacer là où elle appartient », a-t-il déclaré aux participants qui représentaient plus de deux douzaines d’organisations sionistes américaines.

Le message de Oliner a été repris par beaucoup de membres du Congrès qui ont abordé le rassemblement.

Lors de l’événement, le député Ed Royce (R-CA) a noté qu’il a travaillé avec d’autres députés républicains Lee Zeldin (R-NY) et Mark Meadows (R-NC) pour rédiger une lettre insistant pour que le président reconnaisse Jérusalem comme la capitale indivisible d’Israël et déménage l’ambassade de Tel Aviv à Jérusalem.

« La loi exigeant que l’ambassade soit déplacée ait été dans les nouvelles ces derniers temps. Mais les gens oublient que la même loi qui a passé en 1995 mais qui n’a jamais été mise en œuvre en raison des dérogations présidentielles permettrait également à l’Amérique de reconnaître officiellement que Jérusalem est la capitale d’Israël « , a déclaré Oliner. « C’est encore plus une raison pour toute organisation juive ici, chaque député et tout juif simple de pousser pour que cette loi soit mise en œuvre maintenant! »

La poussée, en fait, est en cours depuis l’élection de Trump en novembre de l’année dernière.

En décembre, l’Union orthodoxe a lancé une demande de pétition en appelant le président à respecter sa promesse de déplacer l’ambassade.

Diament a déclaré que son organisation était en contact récemment avec des fonctionnaires de la Maison Blanche pour communiquer l’opposition de ses membres à la renonciation.

Mais en plus des groupes juifs, beaucoup des 60 millions d’électeurs chrétiens évangéliques de la nation – une démographie qui a largement soutenu Trump aux élections de 2016 – surveillent de près les actions du président.

Plus tôt ce mois-ci, la Fondation des Alliés d’Israël a lancé une pétition similaire demandant à Trump de «garder la promesse que vous avez faite à plusieurs reprises tout au long de votre campagne: reconnaître Jérusalem comme la capitale indivisible de l’État d’Israël et déplacer l’ambassade des États-Unis là-bas.

« Il est temps de rester fidèle à nos alliés en actes et en mot, afin de refléter la volonté écrasante des Américains, du Congrès et de votre propre campagne. Démontrer notre ambassade à son juste titre en l’honneur de 50 ans d’union Jérusalem « , a déclaré la pétition.

Soixante leaders évangéliques, y compris Hagee, ont également écrit directement au président, notant dans la lettre que la plate-forme officielle de la Convention nationale républicaine de 2016 a déclaré à juste titre: «Nous reconnaissons Jérusalem comme la capitale éternelle et indivisible de l’État juif et appelons à l’ambassade américaine à être déplacé là-bas dans l’accomplissement de la loi américaine « , et notant que pendant la campagne, Trump s’est engagé à respecter spécifiquement cette politique en réponse à une demande de la coalition américaine Christian Leaders for Israel (ACLI) ».

« Beaucoup de nos électeurs ont voté pour vous en raison de cet engagement », ont souligné les chefs religieux dans leur lettre.

Beaucoup d’évangéliques ont tardé à se réchauffer au président trois fois marié qui avait précédemment soutenu les avortements et semblait représenter un hédonisme opulent étranger à leurs croyances. Mais, a déclaré un chef évangélique, beaucoup d’entre eux ont été acquittés par son engagement à désigner une justice conservatrice devant la Cour suprême et ses déclarations fortes promettant un soutien à Israël.

Le groupe de Hagee, qui compte plus de trois millions de chrétiens évangéliques dans les 50 états, s’est mobilisé pour soutenir Trump lors des premières élections de novembre 2016, mais a exercé une pression sur le président. Hagee a noté que «quelques jours avant l’inauguration du président Trump, Christians United for Israel a tenu un vol d’urgence au cours de laquelle les dirigeants de 49 Etats membres de la CUFI se sont rencontrés dans la capitale de notre nation pour exhorter personnellement leurs sénateurs à soutenir le déplacement de l’ambassade à Jérusalem; La capitale éternelle d’Israël « .

Depuis lors, des dizaines de milliers de Sionistes chrétiens ont appelé et envoyé par courrier électronique à la Maison Blanche à l’appui de l’ambassade conformément à nos Alertes d’Action CUFI », a déclaré Hagee. « Les dirigeants de CUFI ont également exprimé leur ferme soutien pour déplacer l’ambassade à Jérusalem dans les déclarations publiques à travers le pays ainsi que dans des rencontres privées avec les plus importants responsables de l’administration ».

Le geste apparent de Trump sur le problème de l’ambassade pourrait lui coûter de l’argent ainsi que des votes. Adelson aurait été «furieux» plus tôt ce mois-ci lorsque le secrétaire d’Etat de Trump, Rex Tillerson, a indiqué que le déménagement pourrait être lié au renouvellement des pourparlers de paix.

Adelson, qui a tardé à accepter la candidature de Trump, a fait don de quelque 80 millions de dollars aux républicains lors des élections de 2016 et 5 millions de dollars supplémentaires pour les festivités inaugurales de Trump. Au cours des derniers mois, il a gelé tous les dons à Trump pour protester contre l’échec du président à déplacer l’ambassade.

