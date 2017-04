Donald Trump annoncera dans un mois si l’ambassade sera transférée à Jérusalem

Il semble que les médias sont plus préoccupés par le transfert de l’amabassade des Etats Unis à Jérusalem que la guerre qui se dessine entre Trump et la Corée du nord et son implication en Israel.

Les journalistes continuent à demander au nouveau président américain ce qu’il en sera de sa promesse de déménager l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Mais il semble que le sujet soit devenu un peu confus jusqu’à sa visite en Israel, le 22 mai où selon ses derniers propos il annoncera sa décision à ce sujet.

Selon le représentant de Floride Ron DeSantis (Républicain) » Trump fera l’annonce de cette relocalisation lorsqu’il se rendra en Israël à la fin du mois de mai. »

Mais l’intervention la plus précise est celle de Donald Trump sur Reuters qui est resté vague :

« Réinterrogez-moi dans un mois », a-t-il dit à l’agence de presse.

Il semble que la priorité pour Trump soit le plan de paix entre Israéliens et Palestiniens:

« Je veux voir la paix entre Israël et les Palestiniens … Il n’y a aucune raison qu’il n’y ait pas la paix entre Israël et les Palestiniens, absolument aucune. »

Ce 22 et 23 mai , lors de la Journée de Jérusalem, qui marquera le 50ème anniversaire de la capitale, l’allié d’Israel Trump fera sa premiere visite en tant que président. Une date qui est aussi celle de la fin d’une dispense signée par Barack Obama, repoussant la relocalisation de l’ambassade pour des raisons sécuritaires. Trump sera leur à décider de continuer ou stopper cette consigne de sécurité.



