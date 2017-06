Donald Trump a menti au sujet de l’ambassade ou est-ce une stratégie de négociations ?

Alors que le président Donald J. Trump a signé la renonciation aux termes de la loi de l’ambassade de Jérusalem et a retardé le déménagement de l’ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, personne ne devrait considérer cette étape comme une retraite du soutien fort du président pour Israël et pour l’alliance des États-Unis avec Israël. Le président Trump a pris cette décision pour maximiser les chances de négocier avec succès un accord entre Israël et les Palestiniens, remplissant sa solennelle obligation de défendre les intérêts de sécurité nationale de l’Amérique . Mais, comme il a déclaré à plusieurs reprises son intention de déplacer l’ambassade, la question n’est pas si cette décision se produit, mais seulement quand ?