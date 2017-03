Un dolmen vieux de 4000 ans avec des inscriptions découvert en haute Galilée

Des archéologues du Collège de Tel Hai, de l’Autorité des Antiquités d’Israël et de l’Université hébraïque de Jérusalem ont récemment découvert un mystérieux dolmen (une grande structure en pierre semblable à une table) de plus de 4000 ans dans un grand domaine de dolmens adjacent au Kibboutz Shamir dans la haute Galilée. Ce qui rend ce dolmen si unique sont ses dimensions énormes, la structure qui l’entoure et, surtout, les décorations artistiques gravées dans son plafond. L’étude a été publiée le 2 mars dans la revue scientifique PLOS One

Le dolmen a été découvert lors d’une visite fortuite sur le site par le professeur Gonen Sharon du programme d’études de la Galilée au Collège de Tel Hai. C’est l’une des 400 énormes structures en pierre datant de l’Âge du Bronze Intermédiaire (il y a plus de 4 000 ans) qui se trouvent dans le champ de dolmen autour du Kibbutz Shamir. Lorsque le professeur Sharon entra dans la chambre construite sous le plus grand dolmen, il fut surpris de découvrir des dessins de roche gravés dans son plafond.

La découverte des gravures a conduit à un projet de recherche sur le dolmen et ses environs qui a produit de nouvelles révélations concernant le phénomène dolmen en Israël. « C’est le premier art jamais documenté d’un dolmen au Moyen-Orient », a déclaré Uri Berger, un archéologue de l’Autorité des antiquités d’Israël et partenaire de l’étude. «Les formes gravées représentent une ligne droite allant au centre d’un arc. Une quinzaine de ces gravures ont été documentées sur le plafond du dolmen, étalé dans une sorte d’arc le long du plafond. Aucun autre dolmen avec des tels dessins de roche gravée a été vu au Moyen-Orient, et leur signification demeure un mystère. Le panneau représentant l’art a été scanné sur le terrain par le laboratoire d’archéologie informatisé de l’Université hébraïque. Grâce à une technique innovante, un modèle tridimensionnel de la gravure a été produit. «Le balayage tridimensionnel nous a permis d’identifier des gravures qui autrement ne pouvaient pas être vus à l’œil nu», a expliqué le directeur de laboratoire professeur Lior Grossman.

La chambre à l’intérieur du dolmen avec les gravures sur son plafond est grande, mesurant 6 × 9 ft , et la pierre qui la recouvre est également énorme, pesant environ cinquante tonnes. C’est l’une des plus grandes pierres jamais utilisées dans la construction de dolmens au Moyen-Orient. Le dolmen était enfermé dans un énorme tas de pierre (tumulus) c. de 20 yards de diamètre, et ses pierres sont estimées à peser un minimum de 400 tonnes.

Au moins quatre dolmens plus petits sont placés au pied du dolmen décoré et ont été identifiés à l’intérieur du tas de pierre. En d’autres termes, nous avons ici une structure monumentale construite hiérarchiquement (avec une cellule principale et des cellules secondaires). C’est la première fois qu’un tel dolmen hiérarchique a été identifié au Moyen-Orient.

L’énorme dolmen du Kibbutz Shamir n’est qu’une des centaines d’énormes structures dispersées dans cette région. Il témoigne de l’existence d’un système gouvernemental significatif et établi dans la région au cours du «Moyen Age» à l’âge du bronze. Les archéologues ont tendance à interpréter le passé en se basant sur des trouvailles matérielles. L’absence de villes, de grands établissements et de bâtiments monumentaux témoigne de l’effondrement des systèmes gouvernementaux et économiques au cours d’une «période sombre» de l’histoire. Les dolmens racontent une autre histoire de la période, une histoire sur une société qui avait un système complexe gouvernementale et économique qui a exécuté des projets monumentaux d’ingénierie, mais n’a pas laissé de preuve archéologique.

«Le gigantesque dolmen au kibboutz Shamir est sans aucun doute une indication de la construction publique, qui a exigé une quantité considérable de main-d’oeuvre sur une période de temps considérable», explique le professeur Sharon, expliquant que «pendant ce temps, toutes ces personnes ont dû être logés et nourris . La construction d’une telle construction nécessitait une connaissance de l’ingénierie et de l’architecture que les petits groupes nomades ne possédaient pas habituellement. Et, ce qui est encore plus important, et qu’il fallait un système de gouvernement solide qui puisse rassembler une grande quantité de main-d’oeuvre, assurer le personnel et surtout diriger la mise en œuvre et le contrôle d’un projet important et si long.

Malgré tout, les circonstances entourant la construction des dolmens, la technologie qui y est associée et la culture du peuple qui les a construites sont encore un des grands mystères de l’archéologie d’Israël.

Qu’est-ce qu’un Dolmen? Un dolmen (table de pierre) est une structure mégalithique (méga = grand, lithos = pierre) datant de milliers d’années qui est construit avec des pierres énormes. La forme de base du dolmen ressemble à une table, et la plupart d’entre eux sont entourés par un tas de pierres. Les dolmens sont connus ailleurs dans le monde, de l’Irlande à la Corée. Des milliers de dolmens sont dispersés à travers le Moyen-Orient, de la Turquie au Yémen. Dans les hauteurs du Golan, des milliers de dolmens de différents types ont été identifiés et dispersés en concentrations (champs de dolmens) sur le plateau. Bien qu’ils soient très communs et se détachent assez en évidence dans le paysage de l’ancien Israël, le mystère entourant l’âge des dolmens et leur but n’ont pas encore été résolus.

Le Dolmen Field au Kibbutz Shamir – a été étudié pour la première fois par Moshe Kagan dans les années 1950. Plus de 400 grandes structures surplombant la vallée de Hula ont été identifiées sur le terrain.