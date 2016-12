Documentation: plusieurs jeunes ont attaqué des fidèles dans une synagogue avec des barres de fer à Jérusalem

Des fidèles ont été attaqués avec des barres de fer, des planches, du gaz à poivre selon le site Ynet.

Sept garçons avec une variété d’outils pour attaquer sont entrés dans la synagogue rue Shmuel Hanavi à Jérusalem . Une enquête policière a révélé que lorsque le Gabai (responsable de l’entretien de la synagogue) est arrivé dans la synagogue, il a trouvé trois d’entre eux volant des objets de valeur appartenant aux fidèles et leur a demandé de partir. Six des assaillants ont été arrêtés.

La caméra de sécurité montre les garçons à l’entrée avec des armes. Les fidèles qui étaient présents ont réussi à échapper aux assaillants avec quelques coups et on fait le numéro 100 pour appeler la police.

La police a été en mesure de traquer six des garçons et les ont arrêtés et les autres ont fui.

L’incident a commencé lundi soir, lorsque trois jeunes juifs âgés entre 13 et 15 ans sont entrés dans la synagogue de la communauté orthodoxe pour voler des manteaux et des objets de valeur.

Les garçons ont remarqué les caméras de sécurité à l’entrée de la synagogue et ont couvert leurs visages. L’un d’eux a commencé à mettre ses mains dans les poches des manteaux des fidèles pour voler de l’argent.

À un moment donné , le Gabay de la synagogue a demandé aux garçons de quitter les lieux. En réponse, les trois garçons ont fait appel à d’autres qui sont arrivés sur les lieux masqués et prêt à l’attaque. Les garçons ont cassé la porte de la synagogue et ont commencé à battre le Gabai et deux autres fidèles à qui ils ont pulvérisé du gaz au poivre.

Les agresseurs se sont dispersés et deux d’entre eux sont venus dans le quartier de Ramat Eshkol, et ont volé un téléphone à une étudiant Haredi, puis lui ont exigé en échange du téléphone, un billet de 100 shekels. Le jeune garçon a payé et a appelé la police qui a arrêté les deux garçons. Au cours de l’interrogatoire , il a été révélé qu’il existe un lien entre l’attaque dans la synagogue, et les voyous qui ont été arrêtés hier.

L’arrestation de quatre des garçons a été prolongée jusqu’à aujourd’hui à midi, la police décidera d’apporter une nouvelle prolongation de leur détention ou de leurs conditions de libération. Deux autres détenus seront amenés ce matin pour discuter d’une demande en détention provisoire par la Cour d’instance de Jérusalem. Dans l’ensemble , six jeunes âgés de 16 à 13 ans ont été arrêtés.

