Des dizaines d’habitants de Gaza visitent les terroristes du Hamas en Israël et les Israéliens en attente des nouvelles de leurs proches détenus à Gaza

Les médias arabes rapportent que 65 citoyens de Gaza ont quitté l’enclave, ce lundi pour visiter des parents incarcérés dans les prisons israéliennes.

Selon le rapport, les habitants de Gaza ont été autorisés à traverser le passage d’Erez pour visiter la prison. Mais alors que les terroristes du Hamas sont incarcérés , ils sont aussi en mesure de recevoir des visites de leur famille et rassurer leurs proches. Et pourtant, les Israéliens sont toujours en attente avec impatience des nouvelles de leurs proches détenus en otage à Gaza, morts et vivants.

Si le rapport des médias arabes est vrai, les visiteurs ont été autorisés à accéder à leurs proches alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu était hors du pays lors d’une visite d’Etat en Chine. La visite a eu lieu en dépit du fait que les dirigeants terroristes du Hamas de Gaza tiennent encore trois Israéliens vivant en otage – deux d’entre eux avec des problèmes de santé mentale – ainsi que les corps de deux soldats israéliens, Hadar Goldin et Oron Shaul.

Le gouvernement israélien a pendant des mois été en pourparlers avec le Hamas pour renvoyer les corps des deux soldats et trois citoyens vivants , dont l’un est éthiopien, Avera Mengistu.

Cependant, l’organisation terroriste demande la liberté de centaines de terroristes dans une affaire « d’échange de prisonniers », comme cela a été fait pour l’ex-soldat de Tsahal, Gilad Shalit, pour lesquels le gouvernement a libéré plus d’un millier de terroristes sanguinaires.

