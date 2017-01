Des dizaines de personnes piégées dans un incendie à l’hôtel Massada en Galilée

Vingt personnes ont été bloqués dans un incendie qui a éclaté à l’hôtel Massada, rue de Jérusalem à Safed.

L’hôtel, a prit feu pour des raisons encore inconnues. Les pompiers et de nombreux policiers sont arrivés sur les lieux pour éteindre le feu, ce qui a entraîné des blessures à 16 personnes, dont la plupart sont des jeunes hommes et des femmes âgés entre 17 à 20 ans.

Deux ont été grièvement blessés, les pompiers ont secouru toutes les autres personnes piégées selon le porte – parole de la lutte contre les incendies du Nord.

Les 16 blessés ont été traités par le Magen David Adom et transféré pour un traitement ultérieur au centre médical, « Ziv » dans la ville. La police a lancé une enquête en coopération avec les pompiers.

Nachi Klein, chef de l’Union Direction des secours de Galilée a dit: « Quand je suis arrivé avec d’autres volontaires de l’Union Rescue et pompiers , nous avons vu de la fumée et des flammes sortant du bâtiment. Les pompiers ont sauvé des dizaines de personnes piégées et certaines d’entre eux ont souffert de problèmes respiratoires dus à l’inhalation de fumée.».

