Des dizaines de milliers de Juifs affluent vers Ouman pour célébrer Rosh Hashana

Des dizaines de milliers de Breslev Hassidim et beaucoup de Juifs qui ne sont pas Hassidim, mais qui sont curieux et disposés à partager l’expérience avec des amis sont en route pour visiter la tombe du rabbin Nachman, le chef défunt du mouvement Hassidic Breslev , qui a été enterré à Ouman.

Chaque année, les juifs hassidiques et ceux qu’ils enseignent du monde entier se lancent dans le pèlerinage annuel pour passer Rosh Hashana à la tombe du fondateur du mouvement Hassidique Breslev, dont les restes sont enterrés dans la ville d’Ukraine. Le rituel se déroule sans faute chaque année, avec des dizaines de milliers de femmes et d’enfants qui attendent volontiers à la maison, passent les fêtes avec des parents et des amis en prévision des histoires qu’ils entendront quand les hommes rentreront.

Les forces de sécurité israéliennes – y compris la police israélienne, le Mossad et le ministère des Affaires étrangères – travaillent main dans la main avec l’Ukraine pour assurer la sécurité de ceux qui affluent sur le site.

Des représentants spéciaux de Magen David Adom et ZAKA ont déjà été envoyés dans la ville avant les voyageurs afin de se préparer à la foule.

Cette année, environ 37 000 juifs d’Israël et du monde entier ont embarqué dans des avions pour se diriger vers le site jusqu’à présent.

Le consulat d’Israël à Kiev, la capitale de l’Ukraine, a annoncé qu’il ouvrait un centre spécial pour coordonner les différentes questions rencontrées par les visiteurs juifs lorsqu’ils arrivaient de l’étranger, y compris des urgences occasionnelles.

