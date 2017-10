Des dizaines de milliers de chrétiens de 80 pays lors d’une marche à Jérusalem pour la fête de Souccot

Plus de 60 000 personnes de 80 pays ont participé au défilé annuel du Festival des Tabernacles dans la capitale israélienne, exprimant leur amour et leur soutien à l’Etat juif et à Jérusalem unie.

Des dizaines de milliers de partisans d’Israël du monde entier se sont joints à la 38ème marche annuelle dans les rues de Jérusalem, organisée par l’Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem (ICEJ), tenue à Soukkot , la fête des Tabernacles.

« La Fête des Tabernacles est toujours un merveilleux avant-goût de ce temps futur où tous les peuples viendront à Jérusalem pour célébrer Soukkot », déclare l’ICEJ sur son site internet.

La célébration de cette année était cependant unique, alors qu’Israël célèbre le 50ème anniversaire de la réunification de Jérusalem pendant la guerre des Six Jours de 1967 . Pour cette raison, la marche était « plus excitante que jamais », a déclaré le maire de Jérusalem, Nir Barkat .

«De toutes les saisons sacrées que Dieu a ordonné à Israël d’observer, la fête des Tabernacles a les plus fortes implications pour les nations du monde … Soukkot a été mandaté par le Créateur lui-même pour être une fête pour le monde entier», explique l’Institut du Temple.

Des milliers d’israéliens ont regardé le défilé, encourageant les visiteurs enthousiastes à exprimer leur solidarité avec l’État juif, en criant «Am Yisrael Chai», proclamant l’éternité de la nation juive.